رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه باستعادة “السيطرة العملياتية زمن الحرب”

سيئول-سانا

أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، اليوم الثلاثاء، التزامه باستعادة “السيطرة العملياتية على القوات في زمن الحرب” من الولايات المتحدة قبل انتهاء ولايته، مشدداً على أهمية امتلاك البلاد قدرات مستقلة للدفاع عن النفس.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن لي قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “يجب إتمام عملية نقل السيطرة العملياتية على القوات في زمن الحرب خلال فترة ولايتي، كما خططت الحكومة في البداية”.

وأصدر لي تعليماته بتسريع تنفيذ مشروع اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، معتبراً أن القدرات الدفاعية المستقلة والتحالف القوي بين سيئول وواشنطن “يجب أن يكملا بعضهما البعض”.

وسلمت كوريا الجنوبية قيادة العمليات إلى الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية (1950-1953).

وبعد ذلك نُقلت قيادة العمليات إلى القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عند تأسيسها عام 1978، لتستعيد سيئول قيادة العمليات في زمن السلم عام 1994، لكن قيادة العمليات في زمن الحرب لا تزال تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وجاءت دعوة لي لنقل قيادة العمليات بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكانت سيئول وواشنطن بدأتا مناوراتهما الصيفية المشتركة السنوية، “أولتشي فريدوم شيلد”، يوم أمس الإثنين.