مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

19 2024 638633305109310600 931 860x561 1 مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة-سانا‏

أدانت مصر اليوم السبت بشدة الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، مؤكدة ‏أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار ‏المنطقة بأسرها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن مصر ‏تؤكد مساندتها الكاملة لدولة الكويت ومملكة البحرين في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، ‏وتضامنها الراسخ معهما، ودعمها لكل ما تتخذانه من تدابير لصون أمنهما ‏واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية”.

وشدد البيان على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية ‏للأمن القومي العربي، معرباً عن رفض مصر القاطع لأي أعمال أو ممارسات ‏تنطوي على انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها.

وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية ‏بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي ‏على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار ‏الرئيسي في البلاد.

إعادة انتخاب تركيا لعضوية مجلس اليونسكو للمرة الثالثة
لازاريني: التضليل الإعلامي يهدف لصرف الأنظار عن فظائع إسرائيل في غزة
اليونان تجدد دعمها وتضامنها مع قطر في وجه الاعتداءات الإيرانية
البحرين: اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة
الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً يشتبه ‏بتهريبه المخدرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك