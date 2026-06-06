مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة-سانا‏

أدانت مصر اليوم السبت بشدة الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، مؤكدة ‏أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار ‏المنطقة بأسرها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن مصر ‏تؤكد مساندتها الكاملة لدولة الكويت ومملكة البحرين في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، ‏وتضامنها الراسخ معهما، ودعمها لكل ما تتخذانه من تدابير لصون أمنهما ‏واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية”.

وشدد البيان على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية ‏للأمن القومي العربي، معرباً عن رفض مصر القاطع لأي أعمال أو ممارسات ‏تنطوي على انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها.

وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية ‏بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي ‏على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار ‏الرئيسي في البلاد.