مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة-سانا
أدانت مصر اليوم السبت بشدة الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن مصر تؤكد مساندتها الكاملة لدولة الكويت ومملكة البحرين في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ معهما، ودعمها لكل ما تتخذانه من تدابير لصون أمنهما واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية”.
وشدد البيان على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، معرباً عن رفض مصر القاطع لأي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها.
وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار الرئيسي في البلاد.