مفوضية اللاجئين: خسرنا خمسة آلاف موظف بسبب نقص التمويل

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم، أنها استغنت عن نحو خمسة آلاف موظف هذا العام بسبب نقص التمويل الدولي.

وأوضح المفوض العام فيليبو غراندي أن المفوضية لم تحصل في السنوات الأخيرة سوى على نصف احتياجاتها أي نحو خمسة مليارات دولار من أصل 10,6 مليارات ميزانية العام 2025، محذراً من ارتفاع عدد الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم مستقبلاً جراء نقص التمويل.

وأشار غراندي إلى إغلاق مدارس وخفض مساعدات غذائية ومنح نقدية وتوقف عمليات إعادة التوطين جراء تخفيض التمويل بأكثر من مليار دولار في غضون أسابيع.

وحذّر مسؤولو وكالات الأمم المتحدة في نيسان الماضي من أن خفض التمويل، وخاصةً من الولايات المتحدة، ستترتب عليه آثار سلبية كبيرة على العمليات الإنسانية العالمية، بما في ذلك تقليص الوظائف وتدهور الخدمات الأساسية المقدمة.