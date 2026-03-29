الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق

واشنطن-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم الأحد: “إن الولايات المتحدة تدين بشكل قاطع الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات تابعة لإيران على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق، وتعتبر هذه الأعمال اعتداءً مباشراً على سيادة العراق ووحدته واستقراره”.

وأكد البيان رفض واشنطن القاطع للأعمال الإرهابية الجبانة والعشوائية من قبل إيران ووكلائها التي تستهدف إقليم كردستان وعموم الأراضي العراقية.

وكانت مصادر أمنية في إقليم كردستان في العراق، أعلنت في وقت سابق عن استهداف منزل بارزاني بطائرات مسيرة.