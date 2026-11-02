حملة لزراعة الأشجار والورود في منطقة الغاب احتفاءً باليوم الوطني للبيئة

حماة-سانا

نفّذت مديرية البيئة في حماة، اليوم الإثنين، حملة لزراعة الأشجار والورود في ساحة الخدمات الفنية وأمام مبنى إدارة منطقة الغاب، بالتعاون مع إدارة المنطقة والخدمات الفنية ومجلس مدينة السقيلبية، وذلك احتفاءً باليوم الوطني للبيئة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في منطقة الغاب، أحمد المصطفى، في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تؤكد أهمية الحفاظ على البيئة والعمل التشاركي لحمايتها، وتحسين المظهر الجمالي للمرافق العامة، والإسهام في بناء بيئة أكثر خضرة للأجيال القادمة.

وأشار المصطفى إلى أن حملات التشجير في منطقة الغاب تمثل خطوة مهمة لإعادة تأهيل النظام البيئي ومواجهة آثار التغير المناخي، ولا سيما الأضرار الناجمة عن الحرائق الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

ويهدف الاحتفال باليوم الوطني للبيئة إلى تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية تجاه حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء، عبر تكاتف جهود المؤسسات والأفراد والمجتمع المحلي لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.