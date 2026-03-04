إصابة وفقدان عشرات الأشخاص جراء هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

كولومبو-سانا
أعلنت سريلانكا اليوم الأربعاء، إصابة وفقدان عشرات الأشخاص، جراء هجوم غواصة على سفينة إيرانية قبالة سواحل البلاد.
ونقلت رويترز عن مصادر في وزارة الدفاع والبحرية السريلانكية قولها: إنه “هناك ما لا يقل عن 101 شخص في عداد المفقودين كما أصيب 78 آخرون بجروح بعد هجوم نفذته غواصة على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، في حين تم إنقاذ 30 شخصاً”.
وأرسلت البحرية السريلانكية مهمة إنقاذ، بعد تلقي نداء استغاثة من السفينة الإيرانية.
ويأتي الحادث بالتزامن مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة، وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لليوم الخامس على التوالي.