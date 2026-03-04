إصابة وفقدان عشرات الأشخاص جراء هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

كولومبو-سانا

أعلنت سريلانكا اليوم الأربعاء، إصابة وفقدان عشرات الأشخاص، جراء هجوم غواصة على سفينة إيرانية قبالة سواحل البلاد.

ونقلت رويترز عن مصادر في وزارة الدفاع والبحرية السريلانكية قولها: إنه “هناك ما لا يقل عن 101 شخص في عداد ‌المفقودين ⁠كما أصيب 78 آخرون بجروح بعد هجوم نفذته ⁠غواصة على سفينة إيرانية قبالة ⁠سواحل سريلانكا، في حين تم إنقاذ 30 شخصاً”.

وأرسلت البحرية السريلانكية مهمة إنقاذ، بعد تلقي نداء ‌استغاثة ⁠من السفينة الإيرانية.

ويأتي الحادث بالتزامن مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة، وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لليوم الخامس على التوالي.