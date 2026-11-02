“عينك على حلب”.. تطبيق إلكتروني لمحافظة حلب تاريخ النشر: 2026/11/02 11:27 مساءً اخر تحديث: 2026/11/02 11:27 مساءً “عينك على حلب”.. تطبيق إلكتروني أطلقته محافظة حلب، يتيح للأهالي الإبلاغ عن تراكم النفايات وامتلاء الحاويات أو تضررها، إضافة إلى الركام ومخلّفات الهدم. رابط التطبيق:https://shakawi.sy مطار حلب يستقبل أولى رحلات فلاي دبي إيذاناً بافتتاح خط جوي مباشر مع دبي مشاهد توثق حقيقة الموقع رقم (12) الذي استهدفه الجيش العربي السوري في حي الشيخ مقصود برج حيدر الأثري… شاهد على حضارات تعاقبت في ريف حلب الغربي الجيش العربي السوري يرسل تعزيزات عسكرية من اللاذقية باتجاه جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي تحسن ضخ مياه الشرب في معظم أحياء حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تطبيق إلكترونيحلبعينك على حلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية آخر الأخبار دولي استهداف الحوثي لمنشأة صحية في لحج يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن دير الزورالمحافظاتصحة مشفى النور في دير الزور يستعيد نشاطه الطبي بعد إعادة تأهيله دولي مقتل وإصابة 39 يمنياً جراء سقوط صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي جنوبي تعز