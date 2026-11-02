“عينك على حلب”.. تطبيق إلكتروني لمحافظة حلب

“عينك على حلب”.. تطبيق إلكتروني أطلقته محافظة حلب، يتيح للأهالي الإبلاغ عن تراكم النفايات وامتلاء الحاويات أو تضررها، إضافة إلى الركام ومخلّفات الهدم.

رابط التطبيق:

https://shakawi.sy