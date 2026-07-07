بكين تحتج على قيام اليابان بـ”عرقلة” أنشطة سفن أبحاث صينية

بكين-سانا

انتقدت الصين اليوم الثلاثاء “عرقلة” اليابان ما وصفتها بـ”الأنشطة المشروعة لسفن الأبحاث الصينية”، مؤكدة أنها قدمت احتجاجات شديدة اللهجة للجانب الياباني بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها خلال مؤتمر صحفي دوري: “إن جزر دياويوي داو والجزر التابعة لها تمثل جزءاً أصيلاً من الأراضي الصينية”، مشيرة إلى أن الأنشطة التي تنفذها سفن الأبحاث الصينية في المياه المتاخمة لهذه الجزر تندرج ضمن حقوق الصين السيادية، وهي أنشطة مشروعة وقانونية ولا غبار عليها.

وشهدت المياه القريبة من جزر “دياويوي داو”، اليوم الثلاثاء، مواجهة بين سفن تابعة لخفر السواحل اليابانيين ونظرائهم الصينيين، مع إعلان كل جانب إجبار سفن تابعة للطرف الآخر على المغادرة بعد أن توغلت في مياهه الإقليمية.

يشار إلى أن العلاقات بين الصين واليابان شهدت تراجعاً ملحوظاً، منذ أن أثارت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان استياءً واسعاً في بكين في تشرين الثاني الماضي.