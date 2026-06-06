الكويت والبحرين تتصديان لاعتداء إيراني بالصواريخ والمسيّرات

الكويت-سانا

تصدت القوات الكويتية والبحرينية لاعتداء إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة صباح اليوم السبت.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي في بيان: إن أصوات الانفجارات التي سمعت كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، داعية “المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن”.

من جهته أعلن الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، موضحاً أنه تم اعتراض ستة منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه.

وقال: “لا توجد حالياً أي تقارير عن إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين، والادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين كاذبة”.

وأدى اعتداء إيراني يوم الأربعاء الماضي على مطار الكويت إلى مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحق أضراراً بالمطار الرئيسي في البلاد.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم قصف مواقع رادار في إيران “دفاعاً عن النفس”، بعد إسقاط أربع مسيّرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة.