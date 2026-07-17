كوريا الجنوبية تسلّم ست طائرات تدريب من طراز “تي-50 أي” إلى إندونيسيا

كوريا كوريا الجنوبية تسلّم ست طائرات تدريب من طراز "تي-50 أي" إلى إندونيسيا

سيئول-سانا

أعلنت شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية (KAI) المتخصصة في الصناعات الدفاعية، إتمام تسليم ست طائرات تدريب متقدمة إضافية من طراز “تي-50 أي” إلى إندونيسيا.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” اليوم الجمعة، أن الشركة وقعت عام 2021 عقداً لتزويد القوات الجوية الإندونيسية بطائرات “تي-50 أي”، وبدأت عمليات التسليم في شباط الماضي.

وأضافت الوكالة: إن الشركة كانت أبرمت صفقة سابقة مع إندونيسيا عام 2011 لتزويدها بـ 16 طائرة من الطراز ذاته، مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي تسلمتها جاكرتا ارتفع بعد الدفعة الأخيرة إلى 22 طائرة.

وتعد إندونيسيا أول عميل خارجي يحصل على طائرات “تي-50 أي”، وهي النسخة التصديرية من أول طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت محلية الصنع في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن البلدين عززا تعاونهما خلال السنوات الأخيرة، في مجال الصناعات الدفاعية، وحصلت إندونيسيا على 42 طائرة كورية جنوبية الصنع، من بينها 20 طائرة تدريب من طراز “كيه تي-1″، كما تشارك إندونيسيا في مشروع التطوير المشترك للمقاتلة الكورية الجنوبية “كيه إف-21”.

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