الولايات المتحدة تدعو موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين لمغادرة جنوب تركيا

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين تعليق الخدمات القنصلية في جنوب تركيا، داعية الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين إلى مغادرة المنطقة بسبب المخاطر الأمنية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزارة قولها في بيان: ” تطالب وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة بسبب المخاطر الأمنية”، مشيرة إلى أن القنصلية علقت جميع خدماتها.

ونصحت سفارة الولايات المتحدة لدى أنقرة في تحديث أمني جديد الأمريكيين الموجودين في جنوب شرق تركيا بمغادرة المنطقة فوراً مؤكدة أن القنصلية الأمريكية في أضنة علقت جميع الخدمات القنصلية وناشدت رعاياها التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول للحصول على الخدمات القنصلية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت اليوم أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية وأن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية وإقليمية ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في سياق الحرب الأمريكية والإسرائيلية – الإيرانية التي دفعت العديد من الدول إلى مطالبة رعاياها بمغادرة المناطق التي تطالها الاعتداءات، تحسباً لتصاعد المخاطر الأمنية.