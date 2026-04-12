الإمارات والهند تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتداعياتها

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين ناقشا خلال استقبال الرئيس الإماراتي للوزير الهندي، تأثير هذه التطورات على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما تطرق اللقاء للاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في الإمارات ودول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

وبحث الجانبان كذلك مختلف جوانب التعاون في إطار “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” و”الشراكة الاقتصادية الشاملة” بين البلدين، وسبل تطويرهما بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المتبادلة.

من جانبه جدد الوزير الهندي تضامن بلاده مع دولة الإمارات، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد نوه أمس السبت خلال استقباله جايشانكار، بموقف نيودلهي الداعم لبلاده، والذي يأتي تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما.