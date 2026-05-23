أوغندا تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس إيبولا

كامبالا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في أوغندا، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس إيبولا، في ظل تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الصحة الأوغندية قولها في بيان: إنه تم تأكيد ثلاث حالات إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى خمس.

وكانت أوغندا قد علّقت منذ الخميس الماضي جميع وسائل النقل العام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما أكدت في 15 أيار الجاري تسجيل أول إصابتين بالفيروس، توفي أحدهما لاحقاً.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية رفعت، أمس الجمعة، مستوى خطر تفشي سلالة “بونديبوجيو” النادرة من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى “مرتفع جداً”، مؤكدة أن انتشار المرض في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تثير قلقاً دولياً.