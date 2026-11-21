الرقة-سانا‏

أفسحت احتفالية “أطفالنا عيدنا”، التي أقامتها دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة ‏بالرقة اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، المجال أمام الأطفال لإبراز مواهبهم ‏والتعبير عن قدراتهم، عبر باقة من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية في أجواء ‏تفاعلية.‏

وشملت الاحتفالية فقرات لإلقاء الشعر والخطابة، وعروضاً مسرحية واستعراضية، ‏إلى جانب فقرات ترفيهية قدمتها شخصيات كرتونية، وسط تفاعل لافت من الأطفال ‏المشاركين.‏

شراكة تربوية لاكتشاف المواهب

وأوضح مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف المحيمد، لـ سانا، أن المديرية تحرص على ‏إحياء المناسبات الخاصة بالأطفال، ولاسيما اليوم العالمي للطفل، من خلال أنشطة ‏تدمجهم في الحياة الثقافية والفنية، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في مساعدتهم على ‏تجاوز آثار سنوات الحرب واستعادة شغفهم بالحياة.‏

ولفت المحيمد إلى أن فقرات الخطابة وإلقاء الشعر تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة ‏العربية السليمة وتنمية مهارات الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، فيما تسهم العروض ‏المسرحية في دعم الجانب النفسي للأطفال.‏

وبيّن أن المديرية تعمل بالتعاون مع مديرية التربية، بموجب مذكرة تفاهم، على تنظيم ‏أنشطة وفعاليات في المدارس والمراكز الثقافية، مشيراً إلى أن دائرة ثقافة الطفل تنفذ ‏جولات دورية إلى مدارس مدينة الرقة وريفها لاكتشاف الأطفال الموهوبين وتوثيق ‏إبداعاتهم، تمهيداً لإقامة ورشات عمل ودورات تأهيلية وأنشطة متخصصة خلال ‏العطلة الصيفية لصقل قدراتهم.‏

طموحات طفولية نحو تحدي القراءة العربي

عبّرت الطفلة ريما الشواخ (13 عاماً) عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، مشيرة ‏إلى أن العروض المسرحية والاستعراضية، ولا سيما فقرات الشخصيات الكرتونية، ‏كانت من أكثر ما نال إعجابها، معربة عن رغبتها في تطوير موهبتها في إلقاء الشعر ‏والمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي.‏

من جهتها، قالت الطفلة ورد محمد (11 عاماً)، التي تولت تقديم فقرات الحفل، إن ‏مشاركتها عريفة للاحتفالية شكلت تجربة مميزة بالنسبة لها، مؤكدة حبها لإلقاء الشعر ‏باللغة العربية الفصحى، وطموحها إلى المشاركة في تحدي القراءة العربي وتمثيل ‏سوريا في هذه المسابقة.‏

بدورها، أعربت الطفلة حور الخلف عن إعجابها بالفعاليات، لافتة إلى مشاركتها ‏بإلقاء قصيدة عن الرقة، ومؤكدة أن الشعر هو الموهبة الأقرب إليها وتسعى إلى ‏تنميتها.‏

ويصادف اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني من كل عام، وقد أقرته الأمم ‏المتحدة لتعزيز رفاه الأطفال والتوعية بحقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والحماية، ‏وتشجيع مشاركتهم في القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.‏