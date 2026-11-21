الرقة-سانا
أفسحت احتفالية “أطفالنا عيدنا”، التي أقامتها دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بالرقة اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، المجال أمام الأطفال لإبراز مواهبهم والتعبير عن قدراتهم، عبر باقة من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية في أجواء تفاعلية.
وشملت الاحتفالية فقرات لإلقاء الشعر والخطابة، وعروضاً مسرحية واستعراضية، إلى جانب فقرات ترفيهية قدمتها شخصيات كرتونية، وسط تفاعل لافت من الأطفال المشاركين.
شراكة تربوية لاكتشاف المواهب
وأوضح مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف المحيمد، لـ سانا، أن المديرية تحرص على إحياء المناسبات الخاصة بالأطفال، ولاسيما اليوم العالمي للطفل، من خلال أنشطة تدمجهم في الحياة الثقافية والفنية، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في مساعدتهم على تجاوز آثار سنوات الحرب واستعادة شغفهم بالحياة.
ولفت المحيمد إلى أن فقرات الخطابة وإلقاء الشعر تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية السليمة وتنمية مهارات الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، فيما تسهم العروض المسرحية في دعم الجانب النفسي للأطفال.
وبيّن أن المديرية تعمل بالتعاون مع مديرية التربية، بموجب مذكرة تفاهم، على تنظيم أنشطة وفعاليات في المدارس والمراكز الثقافية، مشيراً إلى أن دائرة ثقافة الطفل تنفذ جولات دورية إلى مدارس مدينة الرقة وريفها لاكتشاف الأطفال الموهوبين وتوثيق إبداعاتهم، تمهيداً لإقامة ورشات عمل ودورات تأهيلية وأنشطة متخصصة خلال العطلة الصيفية لصقل قدراتهم.
طموحات طفولية نحو تحدي القراءة العربي
عبّرت الطفلة ريما الشواخ (13 عاماً) عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، مشيرة إلى أن العروض المسرحية والاستعراضية، ولا سيما فقرات الشخصيات الكرتونية، كانت من أكثر ما نال إعجابها، معربة عن رغبتها في تطوير موهبتها في إلقاء الشعر والمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي.
من جهتها، قالت الطفلة ورد محمد (11 عاماً)، التي تولت تقديم فقرات الحفل، إن مشاركتها عريفة للاحتفالية شكلت تجربة مميزة بالنسبة لها، مؤكدة حبها لإلقاء الشعر باللغة العربية الفصحى، وطموحها إلى المشاركة في تحدي القراءة العربي وتمثيل سوريا في هذه المسابقة.
بدورها، أعربت الطفلة حور الخلف عن إعجابها بالفعاليات، لافتة إلى مشاركتها بإلقاء قصيدة عن الرقة، ومؤكدة أن الشعر هو الموهبة الأقرب إليها وتسعى إلى تنميتها.
ويصادف اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني من كل عام، وقد أقرته الأمم المتحدة لتعزيز رفاه الأطفال والتوعية بحقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والحماية، وتشجيع مشاركتهم في القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.