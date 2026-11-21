لندن-سانا

تلقى تشلسي خسارة قاسية أمام ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح إيمانويل إيميغا التسجيل لتشلسي في الدقيقة 25، قبل أن يدرك نوا أوكافور التعادل لليدز في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، سجل دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثاني لليدز من ركلة جزاء في الدقيقة 53، وأضاف أوكافور الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يختتم بريندن آرونسون رباعية فريقه في الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 16 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز توتنهام هوتسبير على إيبسويتش تاون بهدفين دون مقابل، وكوفنتري سيتي على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبورنموث على نوتنغهام فورست بهدفين دون رد، فيما تعادل أستون فيلا مع سندرلاند دون أهداف.



بهذه النتائج، بقي أرسنال في صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه برايتون ومانشستر سيتي برصيد 22 نقطة لكل منهما، ثم ليفربول وبورنموث برصيد 18 نقطة.