المنامة-سانا



أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، وجود خطر محتمل يتهدد المملكة، داعية السكان لاتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات ‏الرسمية.‏



وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن “على المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على السلامة العامة”.



ولم تحدد الوزارة طبيعة الخطر أو أسبابه، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن ‏الإجراءات المتخذة للتعامل معه.‏



وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تصدي ‌‏منظومات ‏دفاعها الجوي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية.