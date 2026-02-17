الجيش الصيني يجري دوريات للجاهزية القتالية في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

أعلن الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء تنفيذ دوريات الجاهزية القتالية البحرية والجوية في المياه الإقليمية لبحر الصين الجنوبي على مدار اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن ” تشاي شي تشن” المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قوله: إن الفلبين استمالت دولاً من خارج المنطقة لتنظيم ما يسمى بـ “الدوريات المشتركة”، الأمر الذي أضرّ بالسلام والاستقرار في المنطقة، مضيفاً: إن قوات قيادة المنطقة الجنوبية ستواصل بحزم صون سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، وستدافع بقوة عن السلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن الفلبين والصين دخلوا في سلسلة من المواجهات البحرية في السنوات القليلة الماضية، إذ تتهم الفلبين الصين بارتكاب أعمال عدوانية داخل مناطقها الاقتصادية، وهو ما يشمل إجراء مناورات خطيرة واستخدام مدافع المياه والتدخل في مهام إعادة الإمداد، وتتهم الصين بدورها الفلبين بالتدخل فيما تقول إنها أراضيها.