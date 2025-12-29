الصين تعلن معارضتها لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال

بكين-سانا

أكدت الصين اليوم معارضتها لاعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، باعتباره “دولة مستقلة ذات سيادة” والاتفاق معه على “إقامة علاقات دبلوماسية”.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لي جيان قوله في مؤتمر صحفي: “إن الصين تدعم بحزم سيادة الصومال ووحدته، وتعارض أي تحركات من شأنها تقويض سلامة أراضيه” مؤكداً أن “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية”.

وأضاف جيان: إن قضية “أرض الصومال” من الشؤون الداخلية بشكل كامل، ويجب أن يقوم الشعب الصومالي بحلها بما يتوافق مع ظروفه الوطنية ودستور بلاده.

وشدد على ضرورة عدم التحريض ودعم الحركات الانفصالية وتدخل الدول الأخرى في الشؤون الداخلية للصومال داعياً سلطات الإقليم الى إدراك الوضع، والتوقف فوراً عن الأنشطة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الخارجية.

وأشار إلى الرفض الواسع للإعلان من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، ليصبح الوحيد في العالم الذي أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991.