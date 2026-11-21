دمشق-سانا
وسط تحدياتٍ صناعية تتشابك فيها أعباء الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل مع ضغوط المنافسة، تبرز منطقة الزبلطاني في دمشق كأحد أهم مراكز الصناعة الحرفية والنسيجية في سوريا.
وتحتضن المنطقة نحو 500 منشأة صناعية يعمل فيها أكثر من 6000 عامل، ليشكلوا معاً ثقلاً إنتاجياً تتجاوز قيمته لغة الأرقام، ويجسدوا إرثاً من الخبرات المتوارثة المتخصصة في صناعات التريكو والخياطة والجوارب.
عضو الجمعية الحرفية للتريكو والجوارب في الزبلطاني محمد الخجا أوضح في تصريح لـ سانا، أن المنطقة تمتد على مساحة تقارب 8 دونمات، وتتألف من 17 مقسماً، يضم كل منها ما بين 20 و25 معملاً، مشيراً إلى أن هذا التجمع الصناعي يشكل مركزاً مهماً لصناعات التريكو والجوارب، مستنداً إلى خبرات مهنية متراكمة، وقدرات إنتاجية توفر فرص عمل واسعة، وتسهم في تحريك عجلة الإنتاج المحلي.
تطلعات لتحسين الواقع الخدمي
وفي مقابل هذا النشاط، تبرز مجموعة من الاحتياجات الخدمية والتنظيمية التي يجب معالجتها لتحسين بيئة العمل، وفي مقدمتها تشكيل نقابة خاصة بعمال التريكو والجوارب، وتأمين مستوصف صحي يقدم الخدمات الطبية للعاملين، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلة مواقف السيارات، التي تضطر أصحاب المعامل إلى ركن مركباتهم في الشوارع والمناطق السكنية المحيطة، وفق الخجا.
توسيع الاعتماد على المنتج الوطني
مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أكد في تصريح مماثل، أن وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تتابع واقع المنشآت العاملة في الزبلطاني، ومطالب أصحابها، وتعمل على تقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات التي تواجه استمرار العملية الإنتاجية وتطويرها.
وأشار إلى أن منطقة الزبلطاني تؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعة الوطنية، نظراً لما تضمه من منشآت وورش صناعية وحرفية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتشكل جزءاً من منظومة الإنتاج النسيجي في دمشق.
وشدد ثلجة على أهمية مواصلة دعم المنشآت وتحديث أساليب العمل والارتقاء بجودة المنتجات، بما يعزز قدرتها على المنافسة، ويوسع الاعتماد على المنتج الوطني، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
يذكر أن الجمعية الحرفية للتريكو والجوارب والألبسة تأسست بدمشق عام 1970، بهدف تنظيم عمل الحرفيين وتمثيلهم، ولا سيما أن للصناعات النسيجية مكانة مهمة في تاريخ الاقتصاد السوري، وترتبط بإرث حرفي عريق اشتهرت به مدن سورية عدة، وفي مقدمتها دمشق وحلب، من صناعة البروكار والدامسكو والأغباني إلى صناعات الغزل والنسيج والألبسة.
ومع تطور التقنيات الصناعية، انتقل قطاع الصناعة النسيجية تدريجياً من الإنتاج الحرفي التقليدي إلى التصنيع الآلي، ليصبح من القطاعات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج والتجارة وتوفير المنتجات للسوق المحلية والتصدير.