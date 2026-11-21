دمشق-سانا‏

وسط تحدياتٍ صناعية تتشابك فيها أعباء الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل مع ضغوط ‏المنافسة، تبرز منطقة الزبلطاني في دمشق كأحد أهم مراكز الصناعة الحرفية والنسيجية ‏في سوريا. ‏

وتحتضن المنطقة نحو 500 منشأة صناعية يعمل فيها أكثر من 6000 عامل، ليشكلوا ‏معاً ثقلاً إنتاجياً تتجاوز قيمته لغة الأرقام، ويجسدوا إرثاً من الخبرات المتوارثة ‏المتخصصة في صناعات التريكو والخياطة والجوارب.‏

عضو الجمعية الحرفية للتريكو والجوارب في الزبلطاني محمد الخجا أوضح في تصريح ‏لـ سانا، أن المنطقة تمتد على مساحة تقارب 8 دونمات، وتتألف من 17 مقسماً، يضم كل ‏منها ما بين 20 و25 معملاً، مشيراً إلى أن هذا التجمع الصناعي يشكل مركزاً مهماً ‏لصناعات التريكو والجوارب، مستنداً إلى خبرات مهنية متراكمة، وقدرات إنتاجية توفر ‏فرص عمل واسعة، وتسهم في تحريك عجلة الإنتاج المحلي.‏

تطلعات لتحسين الواقع الخدمي

وفي مقابل هذا النشاط، تبرز مجموعة من الاحتياجات الخدمية والتنظيمية التي يجب ‏معالجتها لتحسين بيئة العمل، وفي مقدمتها تشكيل نقابة خاصة بعمال التريكو والجوارب، ‏وتأمين مستوصف صحي يقدم الخدمات الطبية للعاملين، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلة ‏مواقف السيارات، التي تضطر أصحاب المعامل إلى ركن مركباتهم في الشوارع والمناطق ‏السكنية المحيطة، وفق الخجا.‏

توسيع الاعتماد على المنتج الوطني

مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أكد في تصريح مماثل، أن وزارة الصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك تتابع واقع المنشآت العاملة في الزبلطاني، ومطالب أصحابها، وتعمل ‏على تقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات التي تواجه استمرار العملية الإنتاجية وتطويرها.‏

وأشار إلى أن منطقة الزبلطاني تؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعة الوطنية، نظراً لما ‏تضمه من منشآت وورش صناعية وحرفية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ‏وتشكل جزءاً من منظومة الإنتاج النسيجي في دمشق.‏

وشدد ثلجة على أهمية مواصلة دعم المنشآت وتحديث أساليب العمل والارتقاء بجودة ‏المنتجات، بما يعزز قدرتها على المنافسة، ويوسع الاعتماد على المنتج الوطني، ويسهم ‏في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.‏

يذكر أن الجمعية الحرفية للتريكو والجوارب والألبسة تأسست بدمشق عام ‌‏1970، بهدف تنظيم عمل الحرفيين وتمثيلهم، ولا سيما أن للصناعات النسيجية مكانة ‏مهمة في تاريخ الاقتصاد السوري، وترتبط بإرث حرفي عريق اشتهرت به مدن سورية ‏عدة، وفي مقدمتها دمشق وحلب، من صناعة البروكار والدامسكو والأغباني إلى ‏صناعات الغزل والنسيج والألبسة.‏

‏ ومع تطور التقنيات الصناعية، انتقل قطاع الصناعة النسيجية تدريجياً من الإنتاج ‏الحرفي التقليدي إلى التصنيع الآلي، ليصبح من القطاعات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج ‏والتجارة وتوفير المنتجات للسوق المحلية والتصدير.‏