الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران خطط لزعزعة أمن البلاد

أبوظبي-سانا

أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات اليوم الإثنين، تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وقال الجهاز في بيان: إن عناصر التنظيم مرتبطون بما يُعرف بـ”ولاية الفقيه” في إيران، وتورطوا في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة داخل الدولة.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد التنظيم تبنّوا أفكاراً وأيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على استقطاب وتجنيد عناصر جديدة من خلال لقاءات سرية، ضمن مخطط منسق مع جهات خارجية، بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

كما بيّنت التحقيقات أن أعضاء التنظيم عقدوا اجتماعات داخل الإمارات وخارجها مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، لنشر أفكار مضللة وتجنيد أفراد لصالح ولاءات خارجية، إضافةً إلى جمع أموال بطرق غير قانونية وتحويلها إلى جهات خارجية.

وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي أعلن الشهر الماضي تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها.