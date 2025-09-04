“أطباء بلا حدود” تحذر من تهجير قسري للفلسطينيين في الضفة الغربية

photo 2025 09 04 17 16 17 "أطباء بلا حدود" تحذر من تهجير قسري للفلسطينيين في الضفة الغربية
الضفة الغربية - المركز الفلسطيني للإعلام

جنيف-سانا

حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير الجماعي القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ما يزيد من خطر التطهير العرقي في الأراضي المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن السياسات الإسرائيلية القائمة على ضم الأراضي في الضفة الغربية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاحتلال يفرض إجراءات تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم ومنع عودتهم إليها.

ودعت “أطباء بلا حدود” المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف هذه الممارسات، وضمان حماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين، والتي طالت الشهر الماضي وحده أكثر من 120 منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية.

