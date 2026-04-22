خبير ألماني يحذر من اضطرابات إمدادات الكيروسين على حركة النقل الجوي في أوروبا

برلين-سانا

حذّر خبير الطيران هاينريش غروسبونغاردت من أن اضطرابات إمدادات وقود الطائرات “الكيروسين”، المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتوترات مضيق هرمز، قد تنعكس بشكل مباشر على حركة النقل الجوي في أوروبا خلال موسم السفر في الصيف.

وأوضح الخبير في مقابلة مع تلفزيون ZDF الألماني أنه من المتوقع حدوث نقص في مادة الكيروسين بألمانيا بدءاً من حزيران أو تموز، أي ذروة موسم السفر، وهو الوقت الذي تشهد فيه البلاد معظم الرحلات الجوية ويكون فيه استهلاك الكيروسين في أعلى مستوياته.

وحسب غروسبونغاردت، فإن ألمانيا تمتلك احتياطياً من الكيروسين يُقدّر بنحو مليون طن، إلا أنه مخصص لحالات الطوارئ، ولا يمكن الاعتماد عليه، لتغطية نقص طويل الأمد في الإمدادات.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تُقلّص شركات الطيران خدماتها أو تلغي رحلات كاملة، وقد تتأثر الرحلات الطويلة إلى جنوب شرق آسيا بشكل خاص.

وأوضح أن شركات الطيران لن تكون قادرة على تعويض النقص عبر رفع الأسعار فقط، لأن المشكلة الأساسية ستكون في توفر الوقود نفسه، وليس في تكلفته.

كما أشار إلى أن تأثير ارتفاع أسعار مادة الكيروسين يختلف بين شركات الطيران، إذ إن بعض الشركات الكبرى، لديها عقود مع الموردين بأسعار ثابتة، ما يُنظم مشتريات الكيروسين مسبقاً، بينما تتأثر الشركات الأصغر بشكل أكبر بتقلبات السوق.

ولفت الخبير الى أن الخيارات المتاحة حالياً محدودة على المدى القريب، حيث لا توفر البدائل مثل الوقود الحيوي أو الاصطناعي كميات كافية لتغطية الطلب، ما يجعل التنسيق الأوروبي في إدارة أي أزمة محتملة، أمراً أساسياً لتفادي اضطرابات واسعة في قطاع الطيران.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في وقت سابق اليوم، إلغاء نحو 20 ألف رحلة من جدولها الجوي، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود ومخاوف من نقص إمدادات وقود الطائرات (الكيروسين)، ما يعكس حالة القلق المتزايدة التي يشهدها قطاع الطيران الأوروبي.