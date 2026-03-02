ترامب: موجة واسعة من الضربات العسكرية على إيران ستبدأ قريباً

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن موجة واسعة من الضربات العسكرية ضد إيران وشيكة الوقوع، مرجحاً أن تمتد العمليات العسكرية الأمريكية لنحو أربعة أسابيع.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية: “إن الجيش الأمريكي يُوجّه ضربات موجعة لإيران، وأعتقد أن الأمور تسير وفق الخطة المرسومة”، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تُفعّل بعد كامل قدراتها الهجومية، وأن الموجة الأوسع من الضربات ستبدأ قريباً.

وردّاً على سؤال حول المدة المتوقعة للعمليات العسكرية، رجّح ترامب استمرارها أربعة أسابيع تقريباً، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تتقدم بوتيرة أسرع قليلاً من الجدول الزمني المحدد.

وكشف ترامب عن أن الضربات المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل أسفرت عن مقتل 49 قيادياً إيرانياً، مؤكداً أن واشنطن لا تهدف من عملياتها إلى الهجوم فحسب، بل إلى دعم الشعب الإيراني لاستعادة السيطرة على مقدرات بلاده.

وشدّد ترامب على أن الملف النووي الإيراني يمثّل تهديداً محورياً لأمن المنطقة، لافتاً إلى أن فريقه بذل جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن التعنت الإيراني حال دون إنجاز أي تقدم ملموس.

وخلص ترامب إلى أن الخيار العسكري الراهن يمثّل السبيل الوحيد للتعامل مع إيران، التي تملك تاريخاً طويلاً في زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

وتواصل أمريكا وإسرائيل هجومهما العسكري على إيران منذ صباح أمس الأول السبت.

