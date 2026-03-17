ارتفاع قياسي لأسعار نفط الشرق الأوسط إثر تعطّل إمدادات مضيق هرمز

نيويورك-سانا

سجّلت أسعار النفط الخام في الشرق الأوسط ارتفاعاً غير مسبوق لتصبح الأعلى عالمياً، بالتزامن مع تراجع التداولات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن شركة “إس. أند. بي غلوبال بلاتس” قولها: “إن سعر خام دبي النقدي بلغ مستوى قياسياً عند 153.25 دولاراً للبرميل لشحنات أيار، متجاوزاً الرقم التاريخي لخام برنت البالغ 147.50 دولاراً والمسجل عام 2008”.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد وسط اضطرابات واسعة في تدفقات النفط، حيث يرى متعاملون أنّ مؤشرات الأسعار فقدت دلالتها الفعلية بسبب صعوبة تنفيذ الصفقات وتعطل الإمدادات.

وأظهرت بيانات شركة “كبلر”، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا انخفضت إلى 11.6 مليون برميل يومياً في آذار، مقارنة بنحو 19 مليون برميل يومياً في شباط، أي بتراجع يقارب 32% على أساس سنوي، ما يعكس تأثير توقف الشحن عبر مضيق هرمز.

كما دفع ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية المستخدمة في تسعير ملايين البراميل المتجهة إلى آسيا، مصافيَ التكرير الآسيوية إلى خفض معدلات التشغيل وسط توقعات بالبحث عن بدائل أو تقليص الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.