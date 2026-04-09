سلطات الاحتلال تخطط لإنشاء 34 موقعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة 34 موقعاً استيطانياً جديداً في شمال وجنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية اليوم الخميس عن رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، قوله: “إن القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية “الكابينت” بإقرار إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة بشكل سري “قفزة في غاية الخطورة”، مؤكداً أنه جزء من تسارع مشروع الاستعمار الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية ومحاولة فجة لفرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض.

وأوضح شعبان أن القرار، بما يحمله من حجم غير مسبوق، لعدد المواقع التي تصل إلى 34، يهدف إلى تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعزل تجمعاتها، وتكريس الضم الزاحف، وتحويل الاستيطان إلى أداة سيادية تُفرض بالقوة في تحدٍ صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وباطل.

وأشار إلى أن الخرائط الأولية تكشف استهدافاً ممنهجاً لشمال الضفة الغربية، ولا سيما مدينة جنين، حيث ستتم إعادة الاستيطان حول المستعمرات الأربع المخلاة، إضافة إلى استهداف الخليل بإنشاء 10 مواقع جديدة، وكذلك المناطق المحيطة بأراضي الـ48 في محاولة لتذويب الحدود ومنع أي أفق لحل الدولتين.

ولفت شعبان إلى أن القرار يأتي استكمالاً لسلسلة قرارات اتخذها “الكابينت” خلال عام 2025، تضمنت فصل 13 حياً استطانياً واعتبارها مستوطنات قائمة بذاتها، ثم إقرار إنشاء 22 موقعاً لاحقاً، إضافة إلى 19 موقعاً إضافياً، ما يعكس نهجاً تراكمياً ومنهجياً لتحويل الاستيطان من توسع تدريجي إلى قفزات كمية ونوعية تسعى لفرض وقائع لا رجعة عنها.

وأكد أن هذا التصعيد يأتي في سياق استغلال الظرف الإقليمي والانشغال الدولي لتمرير مخططات استعمارية كبرى بعيداً عن الرقابة والمساءلة، مستفيداً من حالة الصمت الدولي أو عجزه أو تواطئه.

وشدد شعبان على أن إقرار هذا العدد الكبير دفعة واحدة، وبطابع سري، يشكل سابقة خطيرة ويؤكد أن المشروع الاستعماري أصبح أداة مركزية لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي للضفة، ما يقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكد أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولن تكسب شرعية، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف هذا التصعيد ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة.

وتواصل سلطات الاحتلال إقامة بؤر استيطانية ومستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية وذات سيادة.