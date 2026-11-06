الصين تقر قانوناً لتنظيم الأنشطة في القطب الجنوبي

بكين-سانا

أقر المشرعون الصينيون اليوم الجمعة قانوناً لتنظيم الأنشطة في المنطقة القطبية الجنوبية وحماية بيئتها، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني عام 2027.

وذكرت وكالة شينخوا أن القانون أُقر خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويتألف من سبعة فصول تتناول البنود العامة، وتراخيص الأنشطة في المنطقة القطبية الجنوبية، وحماية البيئة، والتفتيش والرصد والفحص، والضمانات والإشراف، والمسؤوليات القانونية، والأحكام التكميلية.

وكانت الصين بدأت في 16 آب الماضي مسار الشحن السريع للحاويات بين الصين وأوروبا عبر القطب الشمالي بعمليات أسبوعية منتظمة، موفراً ‏طريقاً لوجستياً أسرع لنقل البضائع بين الجانبين.‏

وفي كانون الثاني الماضي أكدت الصين استعدادها للعمل مع مختلف الأطراف لتعزيز التبادلات ودفع التعاون في الشؤون القطبية، مشددة على أن السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المناطق القطبية تخدم المصالح المشتركة للبشرية جمعاء.