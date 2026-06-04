الصين توافق على إنشاء مركز ابتكار لصناعة الحوسبة الفضائية

بكين-سانا

وافقت الصين على إنشاء أول مركز ابتكار لصناعة الحوسبة الفضائية في العاصمة بكين، يهدف إلى ربط السلسلة الصناعية للحوسبة الفضائية بأكملها، وتعزيز تطوير قطاع إنترنت الأشياء عبر الأقمار الاصطناعية.

وذكرت صحيفة “العلوم والتكنولوجيا اليومية” الصينية أنّ مركز الابتكار يحدّد ستة مجالات بحثية رئيسية، وهي رقائق الحوسبة الفضائية عالية الموثوقة والمقاومة للحرارة، وحمولات الحوسبة الفضائية عالية الأداء، ومنصات الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية والأنظمة القياسية، والنماذج الفضائية الكبيرة التي تعمل في ظل ظروف الطاقة المحدودة، وشبكات فضائية-أرضية متكاملة للقياس والتحكم القائمين على السحابة، والعمليات الموجهة نحو خدمة قدرة الحوسبة الفضائية وذات الوحدات النصية (توكنز).

وتتم قيادة مركز الابتكار بشكل مشترك من قبل جامعة بكين للبريد والاتصالات والشركات الرائدة في قطاع الحوسبة الفضائية.

ويقول وانغ شانغ قوانغ عميد كلية علوم الحاسوب في جامعة بكين: إن العاصمة الصينية هي موطن السلسلة الصناعية الأكثر اكتمالا في مجال الطيران والحوسبة في البلاد، وهي تجمع بين شركات الصواريخ والأقمار الاصطناعية وشركات النماذج الكبيرة وشركات الرقائق، ما يوفر أساساً فريداً لتطوير الحوسبة الفضائية.

وتشير الحوسبة الفضائية إلى نموذج حوسبة ناشئ ينشر قدرات معالجة البيانات وتخزينها والتحليل الذكي واتخاذ القرار على منصات مدارية، مثل الأقمار الاصطناعية والمحطات الفضائية.