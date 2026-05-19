النفط يهبط أكثر من 2 بالمئة بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران

لندن-سانا‏

تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، ‏بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران ‏وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب‎.‎

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز‎ ‎انخفض ‌3.01 دولارات، أو 2.7 ‏بالمئة، إلى 109.09 دولارات للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي تسليم حزيران 1.38 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 107.28 دولارات.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من أيار وال 30 من نيسان على ‏الترتيب في الجلسة السابقة‎.‎

