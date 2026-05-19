النفط يهبط أكثر من 2 بالمئة بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران

لندن-سانا
تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز انخفض 3.01 دولارات، أو 2.7 بالمئة، إلى 109.09 دولارات للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران 1.38 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 107.28 دولارات.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من أيار وال 30 من نيسان على الترتيب في الجلسة السابقة.