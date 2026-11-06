المفوضية الأممية: 90 مليون نازح قسراً يواجهون مخاطر مناخية متزايدة

جنيف-سانا‏

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء أمس الخميس، من أن نحو 90 ‏مليون شخص من النازحين قسراً حول العالم يعيشون في بلدان تواجه مستويات مرتفعة إلى ‏شديدة الخطورة من التهديدات المناخية، بما فيها الجفاف والفيضانات وموجات الحر، داعية إلى ‏اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.‏

وأوضحت المفوضية، في تقرير نشرته على موقع أخبار الأمم المتحدة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم ‏المتحدة للمناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، أن سوريا من بين البلدان الأكثر تأثراً بهذه ‏المخاطر، ولا سيما مع عودة نحو أربعة ملايين شخص من النازحين واللاجئين، في ظل ‏تحديات تشمل انخفاض منسوب المياه الجوفية وتزايد الصدمات المناخية، ما يعرقل جهود ‏التعافي.‏

مخاطر مناخية تهدد استدامة عودة النازحين

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي اللاجئين الذين عادوا إلى بلدانهم خلال النصف الأول من ‏عام 2026 رجعوا إلى مناطق شديدة التأثر بالمخاطر المناخية، ما يثير مخاوف بشأن استدامة ‏عودتهم.‏

وذكر التقرير أن الكوارث المرتبطة بالطقس تسببت في أكثر من 255 مليون حالة نزوح داخلي ‏حول العالم خلال العقد الماضي، بمعدل يقارب 70 ألف حالة يومياً، محذراً من أن واحداً من ‏كل ثلاثة مخيمات للاجئين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يواجه ما لا يقل عن 100 ‏يوم من الحرارة الخطيرة سنوياً بحلول عام 2050.‏

كما حذّر التقرير من أن الفيضانات الشديدة المرتبطة بظاهرة “إل نينيو” في شرق إفريقيا قد ‏تؤدي إلى نزوح ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص في الصومال وكينيا وجنوب السودان ‏وأوغندا بحلول نهاية عام 2026، لافتاً إلى أن نحو 90 بالمئة من الأشخاص عديمي الجنسية ‏في العالم، والبالغ عددهم 4.7 ملايين شخص، يعيشون في بلدان تواجه مخاطر مناخية مرتفعة ‏إلى شديدة.‏

دعوات لزيادة التمويل المناخي

فيما يتعلق بالتمويل المناخي، أشارت المفوضية إلى أن الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات لا ‏تحصل إلا على نحو 10 بالمئة من إجمالي التمويل المناخي العالمي، ما يحد من قدرتها على ‏مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية السكان الأكثر تضرراً.‏

وقال مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية أنطون ليس غارسيا: “إن اللاجئين ‏يواجهون ظلماً مزدوجاً، إذ اضطروا إلى الفرار من صراعات لم يتسببوا فيها، ليجدوا أنفسهم في ‏مواجهة أزمة مناخية لم يسهموا في تفاقمها إلا بالقدر الأقل”.‏

وأضاف غارسيا أن تغير المناخ لم يعد تهديداً بعيداً بالنسبة لملايين النازحين، بل أصبح واقعاً ‏يدمر المأوى ويقوض سبل العيش ويهدد آمالهم في إعادة بناء حياتهم، مؤكداً أن الاستثمار في ‏تعزيز القدرة على الصمود وتوفير سبل العيش وإيجاد حلول مستدامة تسهم في الحد من موجات ‏النزوح المستقبلية.‏

ومن المقرر أن تدعو المفوضية، خلال مؤتمر المناخ، الحكومات ومؤسسات التمويل المناخي ‏إلى إدراج اللاجئين والنازحين في الخطط المناخية الوطنية وآليات التمويل، وزيادة الاستثمارات ‏طويلة الأجل في جهود التكيف بالمناطق الهشة والمتأثرة بالنزوح، والانتقال من المساعدات ‏الإنسانية قصيرة الأجل إلى حلول مستدامة تقودها المجتمعات المحلية.‏