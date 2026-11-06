المفوضية الأممية: 90 مليون نازح قسراً يواجهون مخاطر مناخية متزايدة

جنيف-سانا
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء أمس الخميس، من أن نحو 90 مليون شخص من النازحين قسراً حول العالم يعيشون في بلدان تواجه مستويات مرتفعة إلى شديدة الخطورة من التهديدات المناخية، بما فيها الجفاف والفيضانات وموجات الحر، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.
وأوضحت المفوضية، في تقرير نشرته على موقع أخبار الأمم المتحدة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، أن سوريا من بين البلدان الأكثر تأثراً بهذه المخاطر، ولا سيما مع عودة نحو أربعة ملايين شخص من النازحين واللاجئين، في ظل تحديات تشمل انخفاض منسوب المياه الجوفية وتزايد الصدمات المناخية، ما يعرقل جهود التعافي.
مخاطر مناخية تهدد استدامة عودة النازحين
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي اللاجئين الذين عادوا إلى بلدانهم خلال النصف الأول من عام 2026 رجعوا إلى مناطق شديدة التأثر بالمخاطر المناخية، ما يثير مخاوف بشأن استدامة عودتهم.
وذكر التقرير أن الكوارث المرتبطة بالطقس تسببت في أكثر من 255 مليون حالة نزوح داخلي حول العالم خلال العقد الماضي، بمعدل يقارب 70 ألف حالة يومياً، محذراً من أن واحداً من كل ثلاثة مخيمات للاجئين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يواجه ما لا يقل عن 100 يوم من الحرارة الخطيرة سنوياً بحلول عام 2050.
كما حذّر التقرير من أن الفيضانات الشديدة المرتبطة بظاهرة “إل نينيو” في شرق إفريقيا قد تؤدي إلى نزوح ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص في الصومال وكينيا وجنوب السودان وأوغندا بحلول نهاية عام 2026، لافتاً إلى أن نحو 90 بالمئة من الأشخاص عديمي الجنسية في العالم، والبالغ عددهم 4.7 ملايين شخص، يعيشون في بلدان تواجه مخاطر مناخية مرتفعة إلى شديدة.
دعوات لزيادة التمويل المناخي
فيما يتعلق بالتمويل المناخي، أشارت المفوضية إلى أن الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات لا تحصل إلا على نحو 10 بالمئة من إجمالي التمويل المناخي العالمي، ما يحد من قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية السكان الأكثر تضرراً.
وقال مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية أنطون ليس غارسيا: “إن اللاجئين يواجهون ظلماً مزدوجاً، إذ اضطروا إلى الفرار من صراعات لم يتسببوا فيها، ليجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة مناخية لم يسهموا في تفاقمها إلا بالقدر الأقل”.
وأضاف غارسيا أن تغير المناخ لم يعد تهديداً بعيداً بالنسبة لملايين النازحين، بل أصبح واقعاً يدمر المأوى ويقوض سبل العيش ويهدد آمالهم في إعادة بناء حياتهم، مؤكداً أن الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود وتوفير سبل العيش وإيجاد حلول مستدامة تسهم في الحد من موجات النزوح المستقبلية.
ومن المقرر أن تدعو المفوضية، خلال مؤتمر المناخ، الحكومات ومؤسسات التمويل المناخي إلى إدراج اللاجئين والنازحين في الخطط المناخية الوطنية وآليات التمويل، وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل في جهود التكيف بالمناطق الهشة والمتأثرة بالنزوح، والانتقال من المساعدات الإنسانية قصيرة الأجل إلى حلول مستدامة تقودها المجتمعات المحلية.