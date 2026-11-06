ترامب يتوقع اتفاقاً مع روسيا يتجاوز ملف الحرب في أوكرانيا

واشنطن-سانا‏

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق وصفه ب” ‏الكبير للغاية” مع روسيا، لا يقتصر على الحرب في أوكرانيا، بل قد يمتد ليشمل أوروبا بأكملها، ‏وذلك عقب اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين في المكتب البيضوي: “إنه عقد اجتماعاً ‏غير معلن مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، الذي كان يشارك في محادثات مع مسؤولين ‏أوكرانيين استضافتها السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في البيت الأبيض”.‏

وأضاف ترامب: “لا أستطيع أن أخبركم بما ناقشته، لكنني أقول لكم فقط إنه سيكون هناك اتفاق، ‏وسيكون اتفاقاً كبيراً”، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يشمل أوروبا بأكملها، وأن الجميع سيكونون ‏سعداء به.‏

مخاوف أوروبية من التسوية

وأوضح ترامب أنه لم يلتقِ المسؤولين الأوكرانيين الذين كانوا موجودين في البيت الأبيض ‏الخميس، فيما دعت السيدة الأمريكية الأولى، خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن الجانبين ‏الروسي والأوكراني، إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.‏

ومن المحتمل أن تثير تصريحات ترامب هذه مخاوف أوروبية بشأن طبيعة أي تسوية محتملة، ‏ولا سيما في ظل المخاوف من ممارسة ضغوط على كييف للقبول باتفاق لا يلبي مصالحها، ‏فيما تتابع عواصم دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” الموقف الأمريكي من مطالب موسكو ‏المتعلقة بالحد من النفوذ الأمريكي في أوروبا، بعد أن ألمح ترامب سابقاً إلى إمكانية سحب ‏قوات بلاده من القارة.‏

محاولات إنهاء الحرب

وسبق لترامب أن تعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه الرئاسة في كانون ‏الثاني 2025، كما تحدث في مناسبات سابقة عن قرب التوصل إلى اتفاقات سلام لم تتحقق.‏

وربط ترامب بين الاجتماع الذي عقده في البيت الأبيض وإعلان ميلانيا ترامب الشهر الماضي ‏عن التوصل إلى هدنة لمدة ستة أيام في مدينة أوليشكي الأوكرانية المحاصرة، معتبراً أن هذين ‏التطورين قد يشكلان خطوة نحو اتفاق أوسع.‏

الملف النووي الإيراني

وفي سياق آخر، قال ترامب: “إن إيران لا يمكنها اتخاذ أي إجراء يتعلق ببرنامجها النووي دون ‏موافقة الولايات المتحدة”، وذلك رداً على سؤال صحفي بشأن مقترحات قدمها وسطاء إلى طهران ‏حول مستقبل برنامجها النووي.‏

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، ولا سيما تداعيات الحرب ‏الأمريكية الإيرانية، التي اندلعت في 28 شباط الماضي، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام ‏حركة الملاحة التجارية المعتادة، وتعطيل مرور نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية، ‏إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ويتزامن ذلك مع ‏استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتبادل الهجمات بين الجانبين، والتي طالت منشآت الطاقة ‏والبنية التحتية والمرافق المدنية، ما يفاقم المخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الاقتصاد ‏العالمي.‏