العاصفة “أوستن” تقطع الكهرباء وتُحدث اضطرابات في حركة النقل بألمانيا

برلين-سانا‏

تسببت العاصفة “أوستن” اليوم الأحد، بانقطاع الكهرباء في مدينة فرايبورغ ‏جنوب غرب ألمانيا” وعدد من البلدات المجاورة، واستدعت الأحوال الجوية ‏السيئة تدخل فرق الإنقاذ، بعد أن أدت لاضطرابات في حركة القطارات ‏والملاحة البحرية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم شركة “بادنوفا” المزوّدة ‏للكهرباء في المنطقة قوله في بيان: إن “عاصفة رعدية قوية هبّت في وقت ‏مبكر من صباح اليوم وتسبّبت بانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في شرق ‏فرايبورغ والبلدات المجاورة”، طالت نحو عشرة آلاف منزل”، مضيفاً أن ‏هبّات الرياح أسقطت أشجاراً “ألحقت أضراراً بخطوط الكهرباء في أماكن ‏عدّة”.‏

من جهتها، أفادت بلدية فرايبورغ في بيان، بأنّ شبكة الهاتف المحمول ‏تعطّلت جزئياً أيضاً.‏

من ناحيته، أعلن المستشفى الجامعي في المدينة عبر حسابه على إنستغرام ‏أنه حصر مؤقتاً استقبال المرضى في قسم الطوارئ بالحالات التي تهدّد ‏حياتهم، قبل أن يعلن، لاحقاً، عودة التيار الكهربائي واستئناف العمل بصورة ‏طبيعية تدريجياً.‏

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، كان من المتوقّع أن تتجاوز سرعة ‏الرياح اليوم، مئة كيلومتر في الساعة على سواحل بحر الشمال وفي ‏المرتفعات، وأن تصل إلى 85 كيلومتراً في الساعة في مناطق أخرى كثيرة.‏

و”أوستن” أوّل عاصفة خريفية هذا الموسم ضربت فرنسا، حيث انقطعت ‏الكهرباء عن أكثر من 240 ألف منزل الجمعة، وكذلك إنكلترا، قبل أن ‏تواصل مسارها نحو بلجيكا وألمانيا.‏