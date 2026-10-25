العاصفة “أوستن” تقطع الكهرباء وتُحدث اضطرابات في حركة النقل بألمانيا

برلين-سانا
تسببت العاصفة “أوستن” اليوم الأحد، بانقطاع الكهرباء في مدينة فرايبورغ جنوب غرب ألمانيا” وعدد من البلدات المجاورة، واستدعت الأحوال الجوية السيئة تدخل فرق الإنقاذ، بعد أن أدت لاضطرابات في حركة القطارات والملاحة البحرية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم شركة “بادنوفا” المزوّدة للكهرباء في المنطقة قوله في بيان: إن “عاصفة رعدية قوية هبّت في وقت مبكر من صباح اليوم وتسبّبت بانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في شرق فرايبورغ والبلدات المجاورة”، طالت نحو عشرة آلاف منزل”، مضيفاً أن هبّات الرياح أسقطت أشجاراً “ألحقت أضراراً بخطوط الكهرباء في أماكن عدّة”.
من جهتها، أفادت بلدية فرايبورغ في بيان، بأنّ شبكة الهاتف المحمول تعطّلت جزئياً أيضاً.
من ناحيته، أعلن المستشفى الجامعي في المدينة عبر حسابه على إنستغرام أنه حصر مؤقتاً استقبال المرضى في قسم الطوارئ بالحالات التي تهدّد حياتهم، قبل أن يعلن، لاحقاً، عودة التيار الكهربائي واستئناف العمل بصورة طبيعية تدريجياً.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، كان من المتوقّع أن تتجاوز سرعة الرياح اليوم، مئة كيلومتر في الساعة على سواحل بحر الشمال وفي المرتفعات، وأن تصل إلى 85 كيلومتراً في الساعة في مناطق أخرى كثيرة.
و”أوستن” أوّل عاصفة خريفية هذا الموسم ضربت فرنسا، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 240 ألف منزل الجمعة، وكذلك إنكلترا، قبل أن تواصل مسارها نحو بلجيكا وألمانيا.