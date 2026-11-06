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كهرباء اللاذقية تواصل إعادة تأهيل الشبكات المتضررة من الحرائق بريف المحافظة

IMG 0305 كهرباء اللاذقية تواصل إعادة تأهيل الشبكات المتضررة من الحرائق بريف المحافظة
من أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة الكهربائية المتضررة-اللاذقية 05-11-2026-سانا

اللاذقية-سانا

تتواصل أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة الكهربائية المتضررة، جراء الحرائق في ريف اللاذقية، ضمن مشروع انطلق قبل نحو شهر ويهدف إلى إعادة بناء الشبكات وخطوط الكهرباء المتضررة، بما يسهم في تأمين وصول التيار الكهربائي إلى القرى والتجمعات السكانية المستهدفة.

IMG 0299 كهرباء اللاذقية تواصل إعادة تأهيل الشبكات المتضررة من الحرائق بريف المحافظة

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الشركة العامة لكهرباء اللاذقية محمد الجندي في تصريح لـ سانا، أمس الخميس، أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد نفذت المشروع بعد تقديم عرض يقل بنحو 20 بالمئة، مبيناً أن التكلفة الإجمالية بلغت مليون دولار.

تأهيل خطوط الكهرباء والتوتر المتوسط

أشار الجندي إلى أن المشروع يتضمن تركيب 363 عموداً للتوتر المنخفض و143 برجاً للتوتر المتوسط، إلى جانب تأهيل أجزاء من الخطوط الكهربائية الرئيسية والفرعية.

وأوضح أن أعمال التأهيل تشمل خطوط القسطل والريانة وبلوران وسولاس والإيمان، إضافة إلى خط مرج الزاوية الرئيسي الذي يغذي جزءاً واسعاً من منطقة جبل الأكراد، كما تشمل شبكات التوتر المتوسط باستطاعة 20 كيلوفولت، ومن بينها خطوط السكرية-الرطبة والسكرية-غمام وخط خان الجوز-المزغلة، إضافة إلى تفريعة المطلة.

IMG 0302 كهرباء اللاذقية تواصل إعادة تأهيل الشبكات المتضررة من الحرائق بريف المحافظة

وأضاف الجندي أن المشروع يشمل عدداً من القرى والتجمعات السكانية في مناطق القسطل وجبل التركمان ومحيط كسب، إلى جانب خبطلس والكنديسية ومزرعة وبيت فارس والريم ومركز البحوث.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرائق واستعادة الخدمات الأساسية في القرى المتضررة، بما يدعم الاستقرار المعيشي وينشط القطاعات الزراعية والخدمية ويهيئ الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

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