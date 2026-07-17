الكويت والبحرين تدينان الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

المنامة والكويت-سانا

أعربت الكويت والبحرين، اليوم الجمعة، عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيهما وعلى قطر والأردن.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: “إن مملكة البحرين تدين بشدة تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة، وكذلك الكويت، وقطر، والأردن ، باعتبارها تصعيداً خطيراً يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار”.

وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع الدول الشقيقة، وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجددت البحرين دعوتها المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بوقف أعمالها العدائية، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتحميلها المسؤولية كاملة بموجب القوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وقرار مجلس حقوق الإنسان، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس” الاعتداءات الإيرانية، وأعربت عن “تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة” ووقوفها إلى جانبها” ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها”.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران.