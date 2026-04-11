الجيش الأمريكي يعلن بدء عملية إزالة الألغام في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم السبت، عن بدء عمليات ميدانية لتهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع دخول مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية إلى مياه الخليج العربي.

وأوضحت “سنتكوم” في بيان رسمي نشرته على منصة “إكس”، أن المدمرتين “يو أس أس فرانك إي. بيترسون” و”يو أس أس مايكل ميرفي” المزودتين بصواريخ موجهة، قد عبرتا المضيق بالفعل لتنفيذ مهامهما.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ضمن إطار مهمة أوسع تهدف إلى “تأمين الممر المائي وضمان خلوه من الألغام البحرية” التي زرعها سابقاً الحرس الثوري الإيراني.

من جانبه صرّح قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر بأن العمل جارٍ لإنشاء “ممر ملاحي جديد” ستتم مشاركة تفاصيله الفنية مع قطاع الشحن البحري قريباً، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز التدفق الحر للحركة التجارية عبر هذا الشريان الحيوي.

وكشف كوبر عن خطة للدفع بتعزيزات إضافية خلال الأيام المقبلة، تشمل مسيّرات تعمل تحت الماء لدعم جهود إزالة الألغام في المضيق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد اليوم بفتح مضيق هرمز، سواء تعاونت إيران أم لا، في الوقت الذي تجري فيه بلاده اليوم مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين في باكستان في محاولة لإبرام اتفاق سلام، بعد التوصل الثلاثاء الماضي إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

ويُصنف مضيق هرمز كواحد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يعبر من خلاله نحو خمس إمدادات النفط العالمية، مما يجعله نقطة ارتكاز مهمة للاستقرار الاقتصادي العالمي.