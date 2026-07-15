الأمم المتحدة: أكثر من 430 ألف شخص ما زالوا نازحين في جنوب لبنان

نيويورك-سانا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنّ أكثر من 430 ألف شخص لا يزالون نازحين داخلياً في جنوب لبنان بسبب عوامل عديدة، بينها تدمير منازلهم أو انعدام الأمن.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة فرحان حق قوله أمس الثلاثاء: إنّه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار الأخير، أُغلِق 50 مركزاً للإيواء الجماعي في محافظة الجنوب، بينما لا يزال 45 مركزاً مفتوحاً يستضيف الآلاف، مضيفاً: إنّه تم إنشاء مراكز إيواء جديدة في قضاء صور للأسر التي تنتقل لتكون أقرب إلى مجتمعاتها، ولكنها تعجز عن العودة بسبب تضرر منازلها أو تدميرها.

ونبّه حق إلى أن عوامل عدة ـ بما فيها انعدام الأمن وتضرر المنازل والبنية التحتية، ووجود ذخائر غير منفجرة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية – تعيق عمليات العودة الآمنة والمستدامة.

وشدّد على ضرورة أن تكون جميع عمليات العودة آمنة وطوعية وتتم بكرامة، داعياً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والكوادر الصحية.

وأفاد حق بأن شركاء الأمم المتحدة قدّموا منذ بدء التصعيد خدمات الحماية لأكثر من 330 ألف شخص، لكنّه أشار إلى أنّ النداء الإنساني العاجل المعدل للبنان، والذي تبلغ قيمته 640 مليون دولار، لم يتم تمويله سوى بنسبة 43%، ما يحد من نطاق الاستجابة في وقت لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة.

وفي الـ 19 من حزيران الماضي أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أعلن في وقت سابق أنّ الأضرار المادية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على بلاده تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية لا تشمل الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة.