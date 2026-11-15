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مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال ‏شؤون ‏المرأة‏

الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال ‏شؤون ‏المرأة‏
هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال توقيع مذكرة ‏تفاهم ‏مع نورة خليفة السويدي ‏الأمين العام للاتحاد النسائي العام في دولة ‏الإمارات لتعزيز التعاون في ‏شؤون المرأة- أبو ظبي-15-11-2026-سانا

‏أبو ظبي-سانا‏

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ‏مع ‏الأمين العام للاتحاد النسائي العام في دولة ‏الإمارات العربية ‏المتحدة نورة خليفة السويدي مذكرة ‏تفاهم لتعزيز التعاون في ‏مجال شؤون المرأة وتمكينها.‏
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وذكرت دائرة الإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية، ‏اليوم ‏الأحد، أن المذكرة التي جرى توقيعها في ‏العاصمة الإماراتية ‏أبو ظبي تنص على تبادل الخبرات ‏في إعداد السياسات ‏والاستراتيجيات الخاصة بتمكين ‏المرأة وتكافؤ الفرص، ‏وتبادل الزيارات والوفود.‏
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وكانت وزارة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل وقعت في ‏أيلول من العام الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة ‏الحبتور ‏الإماراتية، تتضمن تقديم مبلغ 2.5 مليون ‏دولار، وذلك في ‏إطار الجهود المستمرة لتحسين واقع ‏الرعاية الاجتماعية في ‏البلاد، ودعم مراكز الرعاية ‏والتأهيل.

الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم1 مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال ‏شؤون ‏المرأة‏
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