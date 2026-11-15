مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال ‏شؤون ‏المرأة‏

أبو ظبي-سانا
وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع الأمين العام للاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة نورة خليفة السويدي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة وتمكينها.
وذكرت دائرة الإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن المذكرة التي جرى توقيعها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تنص على تبادل الخبرات في إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، وتبادل الزيارات والوفود.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقعت في أيلول من العام الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة الحبتور الإماراتية، تتضمن تقديم مبلغ 2.5 مليون دولار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين واقع الرعاية الاجتماعية في البلاد، ودعم مراكز الرعاية والتأهيل.