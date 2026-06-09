أمواج عاتية تجتاح العاصمة النيوزيلندية.. والسلطات تجلي المئات

ويلينغتون-سانا‏

أجلت السلطات النيوزيلندية مئات الأشخاص من منازلهم المطلة على البحر ‏في ويلينغتون اليوم الثلاثاء، بعدما ضربت أمواج بارتفاع 11 متراً الساحل‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس بلدية ويلينغتون أندرو ليتل قوله في ‏بيان متوجهاً فيه إلى السكان:”عليكم الابتعاد عن الساحل الجنوبي”، محذراً ‏من أن عمّال الطوارئ لن يأتوا لمساعدة أي شخص رفض المغادرة‎.‎

وأعلن ليتل حالة طوارئ قبل وصول الأمواج العاتية إلى المناطق الساحلية ‏في أوهيرو باي وآيلاند باي وهوتون باي وبريكر باي‎.‎

ودخل أمر الإخلاء حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، فيما نُشرت قوات الشرطة ‏لضمان انتقال السكان إلى مناطق أكثر ارتفاعاً‎.‎

وأقامت الشرطة حواجز على الطرق المحيطة لمنع السكان من التوجه نحو ‏الساحل‎.‎

وشهد خليج آيلاند باي رياحاً عاتية تسببت في إسقاط امرأتين أرضاً، بالتزامن ‏مع غمر أمواج للطريق‎.‎

كما أُلغيت بعض الرحلات الجوية في مطار ويلينغتون، حيث سجلت رياح ‏وصلت سرعتها إلى 128 كيلومتراً في الساعة‎.‎

وأشارت بلدية ويلينغتون إلى أن عاصفة مماثلة في العام 2021 ألحقت ‏أضراراً بالعديد من المنازل في خليج بريكر باي، حيث بلغ ارتفاع الأمواج ‏خلال تلك العاصفة نحو 6,5 أمتار‎.‎