قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 19 فلسطينياً، خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ومدينة طولكرم، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وبلدة بروقين غرب سلفيت، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم قبل أن تعتقل 19 منهم.

إلى ذلك، اقتلع مستوطنون قرابة 400 شجرة زيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أحرق آخرون خيمة قرب بلدة مخماس شمال القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الإثنين 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال في جبع جنوب جنين.