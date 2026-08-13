زيلينسكي يطالب واشنطن بـ 5% من مخزونها من صواريخ “باتريوت”

كييف-سانا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ببيع بلاده خمسة بالمئة من مخزونها من صواريخ “باتريوت” الاعتراضية، لمساعدتها على مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية خلال فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”: مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية تراجعت هذا العام بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مضيفاً أن روسيا تطلق شهرياً ضعف عدد الصواريخ الباليستية التي كانت تطلقها سابقاً.

وبيّن أن عُشر المخزون الأمريكي الحالي سيكون كافياً لوقف جميع الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية، في حين أن نسبة 5% ستكون كافية لتمكين بلاده من اجتياز فصل الشتاء.

وأشار زيلينسكي إلى أن الرد الأمريكي على طلباته حتى الآن هو “لاحقاً”، وقال: “حصلت على واحد بالمئة”.

وتواجه أوكرانيا، نقصاً حاداً في صواريخ “باتريوت” في ظل تصاعد الهجمات الجوية الروسية، حيث أطلقت روسيا خلال تموز الماضي أكثر من 450 صاروخاً من أنواع مختلفة، بينها نحو 200 صاروخ سلكت مسارات باليستية وفق بيانات رسمية.

وتعد الصواريخ الباليستية من أصعب الصواريخ اعتراضاً بسبب سرعتها ومسارها، وتتطلب مواجهتها أنظمة دفاع جوي متطورة، من أبرزها منظومة “باتريوت” الأميركية الصنع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تموز الماضي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة، أنه سيسمح لأوكرانيا بالحصول على ترخيص لتصنيع صواريخ باتريوت الاعتراضية محلياً.