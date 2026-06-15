ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية 100% على فرنسا بسبب الضريبة الرقمية

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الفرنسية من النبيذ، ما لم تتراجع باريس عن الضريبة الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ترامب قوله، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»: إن فرنسا مطالبة بإلغاء الضريبة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، محذراً من تداعيات استمرارها على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف: “طلبت منهم ألا يفرضوا رسوماً على الشركات الأمريكية، وإلا فلن يكون لدي خيار سوى فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع أنواع النبيذ القادم من فرنسا”.

واعتبر ترامب أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادر على تجنب هذا التصعيد التجاري من خلال التخلي عن الضريبة الرقمية، قائلاً: إن “كل ما عليه فعله هو إلغاء ضريبة المبيعات حتى لا يتعرض لهذا النوع من الضغط”.

وتفرض فرنسا منذ عام 2019 ضريبة خدمات رقمية بنسبة 3% على إيرادات الشركات الرقمية الكبرى التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (نحو 810 ملايين دولار)، وإيراداتها داخل فرنسا 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، وتشمل الضريبة أنشطة الإعلانات الرقمية وبيع البيانات والمنصات الإلكترونية الكبرى.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الضريبة تستهدف بصورة رئيسية شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل «آبل» و«أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، وتصفها بأنها إجراء تمييزي بحق الشركات الأمريكية.

وتعد السوق الأمريكية من أبرز الوجهات لصادرات النبيذ والمشروبات الكحولية الفرنسية، ووفق بيانات أوروبية، بلغت قيمة صادرات المشروبات الكحولية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة نحو 9 مليارات يورو (9.72 مليارات دولار) خلال عام 2024، ما يجعل أي رسوم جمركية أمريكية إضافية مصدر قلق للمنتجين الفرنسيين.