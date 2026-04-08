مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال وغرب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شمال وغرب قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء “وفا” أن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين شرق حي الزيتون بمدينة غزة شمال القطاع، ما أدى الى مقتل فلسطينيين اثنين.

كما أفادت بأن طائرات الاحتلال قصفت مركبة الصحفي الفلسطيني محمد وشاح في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتله.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قالت في بيان نقلته الوكالة: إنّ الاحتلال الإسرائيلي قتل 262 صحفيّاً وعاملاً في قطاع الإعلام منذ تشرين الأول 2023.