مركز “الدوحة الدولي لحوار الأديان” يؤجل مؤتمره الدولي الـ 16 إلى نهاية 2026

الدوحة-سانا

أعلن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان عن تأجيل مؤتمره الدولي السادس عشر تحت عنوان “الحوار الديني في العصر الرقمي.. آفاق جديدة لبناء السلام”، إلى نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الأحد عن رئيس مجلس إدارة المركز إبراهيم النعيمي، قوله في تصريح لها: “إنه تم تأجيل المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة من الـ 21 حتى الـ 23 من نيسان الجاري، ليكون منصة علمية وفكرية لتبادل الخبرات، وصياغة استراتيجيات مبتكرة توظف الإمكانات الرقمية في تعزيز قيم الحوار والتعايش والسلام المستدام، إلى نهاية العام 2026”.

يشار إلى أن المؤتمر كان يتضمن عدداً من المحاور التي تُعنى بشكل رئيسي بالحوار الديني الهادف إلى السلام.

ويعد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويعقد مؤتمراته انطلاقاً من أهمية الكلمة وضرورة الحوار مهما كان الخلاف، لتعزيز التفاهم، وتحقيق التعايش، وبناء الروابط.