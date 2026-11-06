اليمن.. توثيق 66 انتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال 73 ساعة

عدن-سانا

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 66 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الساعات الـ73 الماضية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين.

وقالت الشبكة في تقرير حقوقي اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني: إن القتلى هم امرأتان وطفل، فيما شملت الإصابات 4 أطفال و12 امرأة، مشيرة إلى أن الاعتداءات تضمنت إطلاق نحو 356 مقذوفاً باتجاه أحياء ومناطق مأهولة بالسكان.

وأوضح التقرير أن مناطق متفرقة في المحافظة تعرضت لقصف متواصل وعمليات قنص، شملت عزلة جارة في مديرية المسراخ، والأقروض، ومشرعة وحدنان، وحصبان، وعصيفرة، والمشراح، ومنطقة السجن المركزي، وقرى مديريات جبل صبر.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع استمرار الحصار وتشديد القيود على حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية، ما يفاقم معاناة السكان ويعرقل نقل المصابين وإسعافهم، ولا سيما عبر الطرق الجبلية الوعرة.

وحمّلت الشبكة ميليشيا الحوثي المسؤولية عن الانتهاكات وتداعياتها الإنسانية، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، ومؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يتيح تكرار الانتهاكات ومضاعفة معاناة الضحايا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا التصعيد العسكري في اليمن منذ مطلع آب الماضي إلى 9730 قتيلاً وجريحاً، بينهم 1771 قتيلاً و7959 مصاباً، وفق أحدث بياناتها.

وكانت المواجهات العسكرية تجددت منذ أيلول الماضي بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، وخصوصاً في محافظتي تعز ولحج، ما أدى إلى سقوط أعداد متزايدة من القتلى والجرحى، وفق تقارير أممية.