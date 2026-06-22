موجة حر قياسية في أوروبا تودي بحياة 3 أشخاص في فرنسا

عواصم-سانا



توفي ثلاثة أشخاص في فرنسا اليوم الإثنين، نتيجة مضاعفات صحية ناجمة عن موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الفرنسية قولها: إن الضحايا، وجميعهم من كبار السن، توفوا جراء مضاعفات مرتبطة بالحر، في وقت اضطرت فيه نحو 2700 مدرسة إلى الإغلاق أو تعديل جداولها الدراسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات بوصولها إلى أكثر من 42 درجة مئوية في بعض المناطق.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست: إن البلاد تواجه “عدة أيام من الطقس شديد الحرارة”، دون تحديد موعد لانحساره، في ظل استمرار التحذيرات في عشرات المناطق.

وفي إسبانيا، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية إنذاراً أحمر في إقليم الباسك، حيث يُتوقع أن تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في مدينة سان سيباستيان، أي أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام.

كما تشهد مناطق أوروبية أخرى ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة يتراوح بين 5 و10 درجات فوق المعدلات الطبيعية، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية تشمل تنظيم ساعات العمل وتعزيز الحماية للعاملين في الظروف المناخية القاسية.

‏ويحذر العلماء من أن موجات الحر في أوروبا باتت أكثر تكراراً نتيجة تغيّر المناخ، وتُعزى هذه الظاهرة إلى تدفق هواء ساخن من شمال إفريقيا يُحاصر تحت ‌‏تأثير مرتفع جوي قوي، وأجمعوا على أن التغير المناخي الناتج عن ‌‏الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر ‌‏والجفاف والفيضانات.