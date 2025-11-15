الأزهر الشريف يدين إحراق الاحتلال مسجدَ الحاجة حميدة في الضفة الغربية

القاهرة-سانا

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قيام الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مسجد الحاجة حميدة في الضفة الغربية، مؤكداً أن الاعتداء على حرمة المساجد يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

ونقل موقع اليوم السابع عن الأزهر قوله: إن “المساس بالمساجد والاعتداء على حرمتها جريمة نكراء، وانتهاك فاضح لكل التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية، فضلاً عن الأعراف والقوانين الدولية”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار نهج الاحتلال وسياساته الرامية إلى تهويد فلسطين وتغيير معالمها الدينية والتاريخية.

وحذّر الأزهر الشريف من خطورة استمرار هذه السياسات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال والمستوطنون.

وكانت قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت الخميس الماضي مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس في قضاء سلفيت بالضفة الغربية، وذلك عقب قيام مستوطنين بإحراقه وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه.