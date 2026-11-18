درعا -سانا

بدأ المزارعون في محافظة درعا عمليات جني محصول الجزر للعروة التكثيفية أو المبكّرة للموسم الزراعي الحالي، وسط توقعات بإنتاجية جيدة وجودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم القطاع الزراعي في المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط الزراعي في مديرية الزراعة محافظة درعا المهندس حسن الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عمليات جني المحصول انطلقت في الحقول المزروعة بمختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن الظروف المناخية الملائمة والالتزام بالإرشادات الزراعية وأساليب الري والتسميد المناسبة ساهمت في الحصول على إنتاج وفير بمواصفات تسويقية مرغوبة.

نحو 550 هكتاراً مزروعة بالجزر

بيّن الأحمد أن المساحات المزروعة بمحصول الجزر للعروة التكثيفية تتركز في مناطق مختلفة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المزروعة نحو 550 هكتاراً متجاوزة الخطة المقررة البالغة 150 هكتاراً بنحو 400 هكتار، فيما تُقدّر كميات الإنتاج المتوقعة بنحو 19 ألف طن بمتوسط إنتاجية يتجاوز 34 طناً للهكتار الواحد.

ولفت إلى أهمية التوسع في زراعة هذا المحصول، نظراً لجدواه الاقتصادية الجيدة للفلاحين، وفضلاً عن دوره في توفير فرص عمل موسمية لعشرات العائلات في عمليات القلع والفرز والتعبئة، مؤكداً استمرار كوادر المديرية في متابعة واقع المحاصيل وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للمزارعين لضمان استقرار العملية الإنتاجية.

وتكتسب العروة التكثيفية أهمية خاصة كونها تُزرع في أواخر الصيف وتُجنى خلال فصل الخريف، ما يضمن وفرة المحصول في الأسواق المحلية قبل ذروة البرد، حيث تتوزع زراعة الجزر في درعا بشكل رئيسي في المناطق التي تتوافر فيها مصادر الري الدائمة.