نيويورك -سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين محمد أغ أيويا من مالي ممثلاً خاصاً جديداً له في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في البلاد (مينوسكا) خلفاً للرواندية “فالنتين روغوابيزا”.



وأعرب غوتيريش في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن تقديره لقيادة روغوابيزا للبعثة، وما تحقق خلال فترة توليها من إنجازات شملت إجراء انتخابات وطنية مشتركة، والتقدم في نزع السلاح، ودفع عملية السلام، وتعزيز مكاسب الأمن والاستقرار.



ويتمتع أيويا، بحسب البيان، بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجالات السلام والأمن والعمل الإنساني والاستجابة للأزمات والتعاون الإنمائي، وشغل منذ كانون الثاني 2023 منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة مينوسكا، إلى جانب مهامه منسقاً مقيماً ومنسقاً للشؤون الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى.