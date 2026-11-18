طرطوس-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس، توقيف ضخ المياه من عدد من الينابيع والآبار في ريف المحافظة بعد ثبوت تلوثها بمخلفات معاصر الزيتون “الجفت”، مع اتخاذ إجراءات لتأمين المياه للقطاعات المتضررة ومراقبة جودة المصادر المائية.

وأوضح مدير الشركة المهندس عبد الله الحمود في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المصادر المتضررة تشمل نبع بمحصر في الدريكيش، ونبع الشماميس في صافيتا، ونبع جسر الحاج حسن في القدموس، إضافة إلى بئري مشروعي خربة المعزة والخريبات.

وأشار الحمود إلى أن ضخ المياه توقف بشكل كامل من نبع بمحصر ومحطة جسر الحاج حسن، إضافة إلى نبع الشماميس مع استمرار التغذية من البئر المرافقة للمشروع بعد التأكد من سلامة مياهه، رغم عدم كفاية إنتاجه لتغطية كامل القطاعات، وفي مشروع خربة المعزة أوقف الضخ من البئر الملوثة وتم تعويض النقص جزئياً من مشروع آخر، بينما يستمر الضخ في مشروع الخريبات من البئر السليمة، والقطاع مستقر.

ارتفاع مؤشرات تلوث ناجم عن مخلفات المعاصر

لفت الحمود إلى أن التحاليل المخبرية التي أجراها مخبر الشركة أظهرت ارتفاعاً واضحاً في مؤشرات التلوث الناجم عن مخلفات المعاصر، لافتاً إلى استمرار سحب العينات يومياً وإجراء التحاليل اللازمة ومراقبة جودة المياه للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات المختصة للكشف على المعاصر وأماكن تصريف مخلفاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها.

وبين الحمود أن الشركة تعمل على تغذية القطاعات المتضررة جزئياً من مشاريع مائية أخرى وفق الإمكانيات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتأمين صهاريج إضافية إلى جانب صهاريج المؤسسة وتوجيهها إلى المناطق المتضررة ضمن قطاع صافيتا.

وأكد أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف الضخ من المصادر المتوقفة، حيث يرتبط ذلك بالتأكد من سلامة المياه وخلوها من التلوث ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مشدداً على استمرار الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية مصادر مياه الشرب وضمان سلامتها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الشركة العامة للمياه على ضمان سلامة مياه الشرب واستمرارية تأمينها للأهالي، والحد من آثار التلوث الناجم عن مخلفات المعاصر، بما يحافظ على الصحة العامة ويحمي المصادر المائية من التلوث.