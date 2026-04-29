القوات الصومالية تقضي على 22 من عناصر حركة الشباب المسلحة

مقديشو-سانا

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الأربعاء، القضاء على 22 عنصراً من حركة الشباب المسلحة في عمليات أمنية نُفذت بالتعاون مع شركاء دوليين.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها إن الجيش الصومالي ⁠قتل 22 مسلحاً من حركة الشباب، بينهم قائد، ‌في ⁠عملية نُفذت في منطقة ⁠شبيلي السفلى بالتعاون ⁠مع قوات ⁠أجنبية.

وكانت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية أعلنت، الثلاثاء الماضي، القضاء على أكثر من 33 عنصراً من حركة الشباب المسلحة في عمليات أمنية نُفذت بالتعاون مع شركاء دوليين في منطقة غولاني بإقليم شبيلي الوسطى.

يذكر أن الجيش الصومالي نفذ بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال “أوصوم”، عملية عسكرية مشتركة في الـ 15 من كانون الثاني الماضي استهدفت مسلحي الحركة في محيط قاعدة بولونغاد بمحافظة شبيلي السفلى، وأسفرت عن مقتل 30 مسلحاً.