الحكومة اليمنية تدين محاولات إيران زجّ البلاد في صراعات إقليمية

صنعاء-سانا

جددت الحكومة اليمنية اليوم السبت إدانتها الشديدة للسياسات الإيرانية الهادفة إلى زجّ اليمن ودول المنطقة في “حروب عبثية”، مؤكدة أن هذه التحركات تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قرارها السيادي، وتحويل أراضيها إلى منصات للابتزاز وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، اعتبرت الحكومة أن الجولة الجديدة من “السياسات التخريبية” الإيرانية، والتي انخرط فيها الحوثيون، تعيد إنتاج نماذج كارثية شهدتها دول أخرى في المنطقة، حيث تواصل جماعات مسلحة خارجة عن القانون السيطرة على قرار الحرب والسلم، وتوريط بلدانها في صراعات مدمرة خدمة لأجندات خارجية.

وأضاف البيان إن مواقف الحوثيين الداعمة لإيران تأتي في إطار محاولة تخفيف الضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة عليهم، عبر فتح جبهات جديدة للصراع.

وحذرت الحكومة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، مشيرة إلى أنها تهدد الأمن الوطني والقومي، وتعرّض سيادة البلاد ومقدراتها للخطر، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وشددت على أن قرار الحرب والسلم يعد حقاً سيادياً حصرياً للدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، مؤكدة أن أي عمليات عسكرية خارج هذا الإطار تُعد غير مشروعة، وتحمّل المسؤولية الكاملة لمنفذيها وداعميها.

كما أكدت الحكومة اليمنية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أراضيها كمنصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي ختام البيان، دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفته بالانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين، إلى جانب دعم جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.